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الثلاثاء، 22-06-2021 02:32 م

سارة فرح تطرح أغنية جديدة 'عشرة على عشرة ' - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلقت الفنانة السورية سارة فرح فيديو كليب جديد لأغنيتها "عشرة على عشرة"، في يوم الموسيقى العالمي.

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الأغنية من كلمات عماد الأسعد، ألحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي، أما الكليب كانت سارة فرح قد صوّرته في لبنان تحت عدسة المخرج ابراهيم كسرواني.


وكان موقعنا تواجد في كواليس تصوير الأغنية، وكان لنا لقاء مع سارة تحدثت فيه عن فكرة الكليب حيث تعيش قصة حبّ. وأشارت الى عدد من التفاصيل التي عملت على إبرازها في العمل.


وبدوره تحدث المخرج ابراهيم كسرواني في لقائنا معه عن تجربته في العمل مع سارة فرح، وعن فكرة الكليب الجديدة والمختلفة عن الفيديو كليبات الأخرى.
التفاصيل في الفيديو المرفق:

 

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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