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الفنان الأردني متعب الصقار في ذمة الله

السبت، 24-04-2021 12:39 م

قدّم الفن الملتزم الأصيل

ساري الأسعد لـ الوكيل : نعزي أنفسنا بفراق الصقار

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الفنانين الأردنيين السابق ساري الأسعد، أن الأردن فقد أحد أعمدة الفن الأردني الأصيل بوفاة الفنان متعب الصقار .

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وأشار الأسعد ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الصقار قدّم للأردن فنّا مُلتزما ، ووطنيّا ، يُجذر ان يُذكر ، وقال " لقد فُجع الأردنيون بخبر وفاة الفنان، الذي أحب الأردن والأردنيين ، واليوم ينعونه مستذكرين ما قدّمه .

 

وأوضح ، أن الفنان الراحل متعب الصقار ، رجلا طيّبا ، ومخلصا ، ووفيا، معطاءً، وكان يحب أن يُغني للوطن والقائد ، وزاد " لقد عانى جراء مرضه في الفترة الأخيرة ".

 

وتابع الأسعد " أحزنني فراقه جدا ، فلقد كان مثالا للفن الراقي ، والوطنية،  نُعزّي أنفسنا به".

 

 

 

 




 

 


 

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