سامح الصريطي يخضع لعملية جراحية عاجلة

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان سامح الصريطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي عن تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى حيث أجرى عملية جراحية عاجلة في الشريان التاجي.



حيث انه نشر صورة له من داخل غرفة العمليات وبجانبه الطاقم الطبي، وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "الحمد لله على سلامتك الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي، بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجي بنجاح، دعواتكم بالشفاء العاجل".



لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل .

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المصدر : صدى البلد

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