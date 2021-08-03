ساموزين يكشف حقيقة زواجه من خارج الوسط الفني

الوكيل الإخباري - حرص النجم سامو زين على كشف حقيقة ما تردّد خلال الساعات القليلة الماضية من أخبار عن زواجه سراً بفتاة من خارج الوسط الفني، فكتب عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "مساء الخير، أعتذر أولاً عن نشر أمور خاصة بي، ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبه جوازي اللي محصلش، فحبيت إني أسبق قبل مينتشر الخبر، وتبقى حقيقة مش موجودة".

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وأضاف: "أعلن أني لست مرتبطاً بأحد تماماً، لا من قريب ولا من بعيد، وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً، وفي العلن قدّام الناس كلها... ربنا يبارك فيكم".



وكان سامو زين قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "حبيتو" عبر صفحته الرسمية في موقع "يوتيوب"، والتي تتناول فكرتها قصة رومانسية حدثت بينه وبين حبيبته.



وكان آخر أعمال سامو زين في مجال التمثيل، مسلسل "طعم الحياة" الذي عُرض في عام 2017، وشاركته في البطولة الفنانة علا غانم، وهو من إخراج عبدالعزيز حشاد.

المصدر - لها