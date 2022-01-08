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السبت، 08-01-2022 01:10 م

سامية الجزائري تحدث ضجة بإعلانها عن تجربة جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت النجمة سامية الجزائري عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام عن خوضها لتجربة الكتابة للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "سيرة وانفتحت".

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وأكدت النجمة السورية أنها شارفت على الانتهاء من كتابة العمل وتضع اللمسات النهائية عليه، ومن المنتظر أن تخوض دور البطولة إلى جانب عدد من نجوم الفن في الدراما السورية.

 

وأكدت النجمة السورية أنها شارفت على الانتهاء من كتابة العمل وتضع اللمسات النهائية عليه، ومن المنتظر أن تخوض دور البطولة إلى جانب عدد من نجوم الفن في الدراما السورية.

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