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الثلاثاء، 08-03-2022 01:20 م

سامي مغاوري يتحدث عن مرض ابنه

سامي-مغاوري


الوكيل الإخباري - بعد كشف الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان الكبير سامي مغاوري، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إصابته بحالة من الاكتئاب دخل على أثرها عزلة منزلية تامة، كشف والده سر إصابته بالاكتئاب، مشيراً إلى أنه يتلقى العلاج.

وقال سامي مغاوري في تصريحات صحافية: "إنتوا عارفين الشباب بيحبوا يعبّروا عن شعورهم من خلال الكتابة في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف: "سر تعرّض كريم للاكتئاب هو أنه لن يشارك في أعمال فنية كثيرة في الماراثون الرمضاني المقبل، وسوق العمل في التمثيل تسيطر عليه مكاتب الكاستنغ بنسبة كبيرة ولازم الفنان يدفع فلوس عشان يشتغل".

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