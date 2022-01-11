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الثلاثاء، 11-01-2022 01:23 م

سانده عمرو دياب ومحمد منير... مأساة أشهر عازف ناي في مصر

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الوكيل الإخباري - مأساة كبيرة يعيشها أشهر عازف ناي وكولة في مصر، بعد استئصال حنجرته وضياع صوته وعدم مقدرته على العزف مرة أخرى.

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وكشف عصام نجل عازف الناي والكولة الشهير عبد الله حلمي، تطورات الحالة الصحية لوالده، الذي يعاني مشكلات صحية منذ أشهر عدة وساءت حالته في الفترة الأخيرة.

 

وقال نجل عبد الله حلمي في تصريحات صحافية: "والدي يعاني من المرض منذ عام ونصف العام وتدهورت حالته الصحية، وذهبنا به إلى المستشفى، وأخبرنا الأطباء بضرورة خضوعه لعملية استئصال للحنجرة، وخضع بالفعل لجراحتين، الأولى حتى يستطيع التنفس لأنه كان يعاني صعوبة في التنفس، والثانية استئصال حنجرة".

 

وأضاف: "لم تكن عملية استئصال الحنجرة سهلة، ونسبة نجاحها كانت ضئيلة لأنها عملية خطِرة، ووالدي يستكمل العلاج بالمنزل حالياً ويتابع مع الطبيب المعالج، لكنه بالطبع فقد القدرة على التحدث، ومن الصعب أن يعود للعمل مرة أخرى، لأن عمله يعتمد على الحنجرة بشكل أساسي".

 

الجدير ذكره أن عبد الله حلمي شارك في العديد من الحفلات لكبار المطربين منهم، عمرو دياب ومحمد منير وعلي الحجار.

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