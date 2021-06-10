ساندي تطلق «ديو» عالمياً مع الكندي كارل وولف

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ساندي عن قرب إطلاق ديو عالمي جديد بعنوان "يا حلوة"، مع المطرب الكندي كارل وولف، وهو ثاني تعاون لهما بعد أغنية "عايزة أتجرأ" التي تم طرحها عام 2012.

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ساندي نشرت البوستر التشويقي للأغنية عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، والأغنية من تأليف وألحان كارول وولف بالنسبة للجزء الخاص به أما بالنسبة لساندي فالمقاطع الخاصة بها من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، ومن توزيع كارل وولف، ومن إنتاج لونى ولف ميوزيك وشركة جليتش برودكشن.

يذكر أن ساندي حظيت ببداية قوية لألبومها الجديد، بعدما تصدرت تريند تويتر في مصر، وقائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ساعات قليلة من طرح كليب أغنيتها الأولى "إزيك النهاردة"، الذي اعتمد على طريقة جديدة في التصوير بالرسوم المتحركة.



كليب "إزيك النهاردة" حقق 108 ألف مشاهدة في الساعات الأولى لعرضه على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات الملحن تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وميكس هاني يعقوب ومن إنتاج شركة جليتش.



واعتمدت ساندي في الدعاية للألبوم الجديد على نفس الأسلوب الذي اتبعته النجمة السورية أصالة قبل طرح ألبومها الخليجي "لا تستلم" حيث قامت المطربة المصرية بحذف كل صورها ومقاطع الفيديو من حسابها على موقع إنستغرام، وتركته خاليا لمدة 24 ساعة كاملة، وظن أغلب متابعيها إنها ستعلن اعتزالها الغناء كما فعلت سابقاً، ولكنها عادت ونشرت بوستر يحمل صورتها واسمها فقط، ليتأكد أنها بدأت الترويج لعمل غنائي جديد.

المصدر - سيدتي









