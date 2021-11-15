سبب اعتزال الفنانة زينة عن مسلسل سجن النسا

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة زينة خلال تصريحات لها أثناء تكريمها في ندوة قصر السينما، التي عُقدت أمس الأحد، ضمن برنامج "نجم وندوة"، عن سبب رفضها لأحد الأفلام بسبب خطوبتها للفنان تامر عبد المنعم.



وقالت زينة إنها عقب طرح فيلم "أرض الخوف" والذي قامت بتصويره بدون علم أهلها، تلقت عرضاً آخر للمشاركة في عمل فني جديد، ولكن تامر عبد المنعم رفض وأخبر والدتها التي رفضت بدورها.





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وأوضحت زينة أنها اعتذرت عن مسلسل "سجن النسا" الذي عُرض في شهر رمضان منذ أعوام، وقامت ببطولته نيللي كريم ودرة، بسبب زواجها آنذاك، وأكدت أنها أم ومسؤولة عن طفلين.



كما قالت زينة إنها رفضت الكثير من الأعمال الفنية من قبل، مؤكدةً أنها تختار أدوارها بعناية وبما يليق بمستواها الفني.



يُذكر أن زينة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "كله بالحب" مع أحمد السعدني وصابرين وعدد من النجوم

المصدر- لها