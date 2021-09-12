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الأحد، 12-09-2021 06:27 م

سبب الكدمات التي تعلو وجه الفنانة نداء شرارة - شاهد

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الوكيل الإخباري - أطلت النجمة نداء شرارة في صورة أظهرت تعرضها للضرب في إطار مشاركتها في حملة مناهضة للعنف ضد المرأة.

وكتبت في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "هاد ميكاب وهاي صورة من حملة ١٦ يوم للعنف ضد المرأة".

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وأضافت في تعليقها على الصورة: المهم كلنا بنعرف طبعا مدى تأثير التعنيف الجسدي وقديش مؤلم وهوه فعل غير انساني، مرفوض بكل الاشكال بس عمرنا فكرنا بالتعنيف اللفظي .


وتابعت المطربة الأردنية: "مدى تأثير الكلمة نفسيا قديش ممكن يكون فيها قمع وتجريح وتقليل يعني كتير بسمع عن سيدات بتكون تشكي من زوجها بسألوها بمد ايدو عليكي بتقلهم لا بقولوها طيب هيو كويس.


وأردفت: "بس فكرة انو ما بمد ايدو عليها هذا لا يبرأه، اذا كان كلامة في تقليل للست، من وجهة نظري اللين في الكلمة اهم من كتير قصص، وعلى فكرة في سيدات بتعنف سيدات لفظيا، الموضوع مَش بس الرجل عشان نكون واضحين".

 

واختتمت منشورها: "احكولي شو رأيكم بهاد الموضوع، هاي الصوره بحبها كتير".

 

 

 

المصدر - لها 

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