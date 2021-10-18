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الإثنين، 18-10-2021 02:45 م

سبب انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم في مهرجان الجون

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الوكيل الإخباري - تسبب عرض فيلم ريش الحائز على الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان "كان" السينمائي الدولي، بإعتراض بعض الفنانين على بعض المشاهد وانسحابهم من قاعة العرض في مهرجان الجونة.

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وكان الفنانين شريف منير، احمد رزق، أشرف عبد الباقي والمخرج عمر عبد العزيز تباعاً غادروا القاعة لأنه من وجهة نظرهم الفيلم يظهر مشاهد لا تظهر الصورة الحقيقية لمصر.

 

الفيلم الذي يتناول الطبقة الفقيرة وكل ما يتعلق بها يطرح رؤية مختلقة عما توقعه البعض ما ادى الى انزعاجهم. انما لا يمكن انكار ان حالة الفقر موجودة وان هذه الصور لا يمكن ان تختزل فكرة مصر.

 

المصدر - الفن 

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