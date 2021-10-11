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الإثنين، 11-10-2021 02:33 م

سبب انفصال زينب محمد عن زوجها أحمد حسن - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت اليوتيوبر زينب محمد، زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، مقطع فيديو عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، تتحدث فيه عن قرار إنفصالها عن زوجها.

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وأشارت زينب إلى أنها ستقوم بهذه الخطوة، بسبب الحالة النفسية السيئة التي تمر بها وتؤثر على حياتها الشخصية، لافتة إلى أن زوجها يحاول أن يساعدها بشتى الطرق، إلا أنها لا تستطيع أن تستجيب.

 

وصرحت زينب بأنها وزوجها أصبحا غير قادرين على تصوير الفيديوهات بشكل دوري، كما أنها ستتوجه إلى مصر، كخطوة منها لتهيئة الأجواء له للعمل بعيدا عن مزاجها السيئ وحالة الاكتئاب التي تعاني منها.

 

 

 

المصدر - الفن 

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