سبب غياب نادين نسيب نجيم عن التمثيل في الـ2022

الوكيل الإخباري - قبل أيام كتب المنتج صادق الصباح رسالة ود وحب للممثلة نادين نسيب نجيم، وذلك عطفاً على نجاح مسلسل "صالون زهرة" بطولتها والممثل السوري معتصم النهار، إخراج جو بوعيد، وتمنى الصباح "لابنته" كما يسميها النجاح الدائم، وردت نجيم على التحية بمثلها وقالت إنها صحيح ستكون غائبة في 2022 لكنها ستتابع أخبار وتفاصيل الشركة وإنتاجاتها.

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ويبدو أن نجيم ستتفرغ خلال الفترة المقبلة للاعلان عن مشروع تجاري يُقال أنه يتعلق بالمستحضرات التجميلية، إذ شغلت على مدار سنوات سفيرة أو الوجه الاعلاني لمجموعة من الماركات العالمية من عدسات ملونة إلى مستحضرات تجميل عالمية شكلت تحولاً في مسيرتها الفنية .





ويبدو أن شركة الصباح ستحاول من خلال غياب نادين عن موسم الدراما الرمضاني الاستفادة من نصوص جديدة وقصص أو روايات مثيرة للسنة التي تليها، وتقديم نادين برؤية خاصة ومتجددة على غرار 9 سنوات من العمل بينها وبين الصباح في مواسم الدراما الرمضانية.

المصدر - لبنان 24

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