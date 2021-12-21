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الثلاثاء، 21-12-2021 12:38 م

سبب مغادرة نانسي عجرم حفلها في السعودية بعد أداء أغنيتين فقط

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الوكيل الإخباري - فاجأت النجمة نانسي عجرم الجمهور في الحفل الغنائي الذي أحيته الأحد الماضي، في ختام مهرجان ‏‏"ميدل بيست"، في المملكة العربية السعودية، بتقديم أغنيتين فقط ومغادرة المسرح بعدها فوراً.

وقدمت النجمة اللبنانية خلال الحفل اغنيتين فقط هما "بدنا نولع الجو" و"سلامات"، وتمكن من إشعال حماس الجمهور قبل أن تغادر فجأة وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام لدى الجمهور الذي تساءل عن السبب.

وللردّ على هذا الأمر، قامت نانسي عبر حسابها على موقع "تويتر" بعمل إعادة تغريد (ريتويت) لتغريدة توضح السبب، وهو أنها تأخرت في الحضور ضمن الموعد المحدد لها للصعود على المسرح، حيث كان من المفترض أن تشمل فقرتها الغنائية 5 أغاني.


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