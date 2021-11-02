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الثلاثاء، 02-11-2021 11:31 ص

سبب وفاة الراحل الكبير صباح فخري

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الفنان السوري الراحل صباح فخري، توفي بسبب أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 88 عاماً.

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ونعت نقابة الفنانين في سوريا، صباح اليوم الراحل الذي يعد أحد اعلام الموسيقى الشرقية، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، حيث قدم العديد من الحفلات في العديد من البلدان العربية والأجنبية وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

 

المصدر - الفن 

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