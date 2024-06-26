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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 26-06-2024 11:21 ص

سبعينية.. أكبر مشاركة في مسابقة ملكة الجمال في أمريكا

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الوكيل الإخباري- بعد تغيير قواعد شروط دخول المنافسة، تحقق حلم سبعينية من ولاية تكساس الأمريكية ووصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال الولاية، لتصبح بذلك أكبر امرأة أمريكية تتنافس في مسابقة ملكة جمال.

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ورغم أن ممثلة مدينة دالاس، أريينا وير، استطاعت حصد اللقب (السبت)، إلا أن مدربة اللياقة البدنية ماريسا تيجو (71 عاماً) تصدرت الأضواء بين المتنافسات الـ73 اللواتي شاركن في 3 فئات: المقابلة الشخصية، ملابس السباحة، وثوب السهرة.


وعبرت تيجو عن سعادتها بالوصول إلى النهائيات عبر منشور على «إنستغرام»، معربة عن أملها بأن تصبح ملهمة للنساء في السعي من أجل إظهار طاقاتهن الجسدية والعقلية مهما كان عمرهن.


يأتي ذلك بعدما تم تعديل شروط المسابقة في 2023، ليصبح بإمكان النساء المتزوجات أو المطلقات أو الحوامل أو الأمهات المشاركة في المسابقة، التي اقتصرت سابقاً على الآنسات.

عكاظ

 




 

 


 

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