ستارز أون بورد تجمع نجوم الغناء

الوكيل الإخباري - اجتمع أشهر نجوم الغناء، بينهم نجوى كرم، نانسي عجرم، راغب علامة، سيف نبيل، ملحم زين، ونادر الأتات وغيرهم خلال الأيام الماضية في مدينة أنطاليا التركية ضمن رحلة «ستارز أون بورد» وأحيوا سلسلة حفلات متتالية.



افتتح الليلة الأولى من البرنامج كل من نانسي عجرم والنجم راغب علامة وقدما مجموعة من أغانيهما الجديدة وأشعلا أجواء الحفل رقصاً وغناءً حتى منتصف الليل.

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وفي الليلة الثانية، تألق كل من ملحم زين، ونادر الأتات، ومحمد خيري على المسرح، ليحولوا السهرة تباعاً إلى ساحة فرح وخاصة من خلال اللون الشعبي والدبكة الذي يشتهرون به.

وأحيا الليلة الثالثة سيف نبيل من خلال عرض راقص أبهر الحضور، بالإضافة إلى غنائه لأشهر أعماله التي رددها الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير. ثم أطربت نجوى كرم الحضور بصوتها وأدائها، خاصة أنها قدمت سلسلة من أجمل أغانيها القديمة التي عرفها الجمهور ورددها منذ انطلاقتها.

الخليج