ستيفاني عطالله تتحدث عن تجربتها في مسلسل 350 غرام

الوكيل الإخباري - قالت النجمة اللبنانية ستيفاني عطالله عن تجربتها في مسلسل "350 غرام" خلال شهر رمضان المنصرم: "أعتقد أن المسلسل نجح، لا بل كان من الأعمال التي تركت أثراً في الأعمال الدرامية الرمضانية في الموسم الماضي.

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وقد أعطيت الشخصيّة الموكلة إليّ أفضل ما عندي، وأنا راضية عن أدائي". وأضافت: "لقد كانت تجربة رائعة فتحت لي أبواباً جديدة الى الدراما العربية المشتركة، وقد سرّني كثيراً العمل إلى جانب الممثّل القدير عابد فهد الذي دعمني كثيراً في هذا المسلسل، وأعطى من طاقته الإيجابية شحنة طبعت أجواء التصوير".

وعن شخصية "ليلى" التي جسّدتها في العمل الدرامي، أوضحت: "هي مختلفة عن شخصيتي كثيراً، وهذا الاختلاف هو الذي جعلني أقبل التحدّي وأجسّد هذا الدور المركّب".



ورأت ستيفاني عطالله أنّ "على الممثل أن يتحدّى نفسه دائماً بشخصيّة لا تشبهه"، وأردفت قائلةً: "لا يهمّني حجم الدور بمقدار ما يهمّني عمق الشخصيّة وتفاعلاتها وأحاسيسها".

المصدر - لبنان 24