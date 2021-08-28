سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

الوكيل الاخباري- أعلن ”المركز الثقافي الألماني الدولي“ في لبنان ”تراجعه“ عن الخطوة التي أقدم عليها، بمنح الفنان المصري محمد رمضان شهادة الدكتوراة الفخرية.

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وأصدر المكتب الإعلامي التابع لرئيس مجلس إدارة المركز للدكتور محمود الخطيب، بيانًا ”يعتذر“ فيه للشعب المصري عن منح المركز محمد رمضان، شهادة الدكتوراة.



وأكد الدكتور محمود الخطيب أن ”مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر للشعب المصري حكومة وجيشًا عن تكريم المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز“.

المصدر: إرم

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