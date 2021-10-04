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الإثنين، 04-10-2021 03:14 م

سخرية عارمة من زوجة الوليد مقداد بسبب مكياجها - صورة

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم طيور الجنة ومواقع التواصل الاجتماعي الوليد مقداد وزوجته نور غسان مقداد ولفتت الانظار هذه المرة وبوضعها قلم حمرة قوي اللون على شفتيها اضافة الى طريقة لفها الحجاب التي لطالما طالبها الجمهور منذ زواجها قبل فترة بتغييرها.

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وأشار البعض ان الوليد وزوجته يشبهان بعضهما وربما يعود ذلك الى صلة القرابة البعيدة التي تجمعهما. ويعد هذا الثنائي من أكثر الثنائيات التي تحظى بمتابعة الجمهور لهما على قناتهما على يوتيوب وعلى صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

المصدر - الفن 

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