السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 11:05 ص

سخرية وانتقادات لأحمد سعد بسبب أحمد حلمي

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الوكيل الإخباري - أطلق الفنان أحمد حلمي، تحدياً جديداً بعنوان "بص الحركة دي"، وذلك ترويجًا لفيلمه الجديد "واحد تاني"، الذي يتم عرضه في دور العرض في السينما المصرية، ونشر الفنان أحمد سعد، على حسابه الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو لخوض ذلك التحدي مما عرضه للكثير من الانتقادات والهجوم من قبل جمهوره.

وظهر سعد في الفيديو وهو يقوم بعمل التحدي والرقص ما دفع الجمهور لينهال عليه بالانتقادات، حيث علقوا بقولهم: "أنت بتعمل إيه يا فنان".. "حد يفصل النت عن أحمد سعد".. "لازم يقطعوا النت عنك".. "أنا لو من عمرو سعد أعملك انفولو من حياتي".. "عيب عليك اللي بتعمله ده خليك زي أخوك".. "اللهم إن كان سحرًا فأبطله".

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