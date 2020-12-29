سرقة أموال علاج فنان مصري شهير أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك - صور

الوكيل الاخباري - كشف الموسيقار الكبير جمال سلامة تعرضه لحادث سرقة أثناء عودته لمنزله بمنطقة الزمالك أثناء استقلاله سيارة أجرة بصحبة مساعده، حيث وصل أمام المنزل، وقام مساعده بإحضار الكرسي المتحرك له من شنطة التاكسي، وأثناء انشغال الموسيقار ومساعده بالجلوس على الكرسي المتحرك، فر سائق التاكسي مسرعاً ومعه شنطة جمال سلامة التي يتواجد بداخلها مبلغ ألف يورو، كان قد حصل عليه من الأداء العلني على أغانيه.

اضافة اعلان



وصرح الموسيقار الكبير بأن المبلغ الذي تم سرقته هو ثمن العلاج الشهري الذي يتناوله، موضحاً أنه حرر محضراً بقسم شرطة الجزيرة بمنطقة الزمالك.



وناشد الموسيقار جمال سلامة مباحث ومديرية أمن القاهرة سرعة ضبط المتهم، خاصة بعد ظهوره في الكاميرات المتواجدة بمدخل العمارة التي يقطن بها بمنطقة الزمالك.



كان الموسيقار جمال سلامة قد تم تكريمه في شهر نوفمبر الماضي من القائمين على مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، فضلاً عن تكريم الموسيقار محمد سلطان والملحن الكبير حلمي بكر.



ويعد الموسيقار جمال سلامة من أبرز ملحني جيله، حيث إنه صاحب أهم الأغاني الوطنية التي قدمت لمصر منها "مصر اليوم في عيد" لشادية، و"المصريين أهما" لياسمين الخيام، فضلاً عن إحيائه على مدار 20 عامًا لأهم حفلات السادس من أكتوبر، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية.







لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





