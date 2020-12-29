الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

وفيات الثلاثاء 29/12/2020

توضيح حكومي بشأن صرف المعونات الشهرية المتكررة

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الثلاثاء

الثلاثاء، 29-12-2020 01:00 م

سرقة أموال علاج فنان مصري شهير أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك - صور

292441Image1


الوكيل الاخباري - كشف الموسيقار الكبير جمال سلامة تعرضه لحادث سرقة أثناء عودته لمنزله بمنطقة الزمالك أثناء استقلاله سيارة أجرة بصحبة مساعده، حيث وصل أمام المنزل، وقام مساعده بإحضار الكرسي المتحرك له من شنطة التاكسي، وأثناء انشغال الموسيقار ومساعده بالجلوس على الكرسي المتحرك، فر سائق التاكسي مسرعاً ومعه شنطة جمال سلامة التي يتواجد بداخلها مبلغ ألف يورو، كان قد حصل عليه من الأداء العلني على أغانيه.

اضافة اعلان

وصرح الموسيقار الكبير بأن المبلغ الذي تم سرقته هو ثمن العلاج الشهري الذي يتناوله، موضحاً أنه حرر محضراً بقسم شرطة الجزيرة بمنطقة الزمالك.


وناشد الموسيقار جمال سلامة مباحث ومديرية أمن القاهرة سرعة ضبط المتهم، خاصة بعد ظهوره في الكاميرات المتواجدة بمدخل العمارة التي يقطن بها بمنطقة الزمالك.

كان الموسيقار جمال سلامة قد تم تكريمه في شهر نوفمبر الماضي من القائمين على مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، فضلاً عن تكريم الموسيقار محمد سلطان والملحن الكبير حلمي بكر.


ويعد الموسيقار جمال سلامة من أبرز ملحني جيله، حيث إنه صاحب أهم الأغاني الوطنية التي قدمت لمصر منها "مصر اليوم في عيد" لشادية، و"المصريين أهما" لياسمين الخيام، فضلاً عن إحيائه على مدار 20 عامًا لأهم حفلات السادس من أكتوبر، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية.



لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
hatim-ali

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

273073_0

طارق العريان ملزم بدفع 1.5 مليون جنيه بسبب أصالة

MBC1MBCMASRMBCIRAQMBC5-theVoiceS5-FinalRoundEp4-Coaches_661192

نجمة برنامج The Voice تتعرض لمحاولة خطف واعتداء.. شاهد

1280x960-CaGd5

جورج وسوف يوجه رسالة بشأن حالته الصحية.. شاهد

291452_0

رانيا محمود ياسين تتعرّض لوعكة صحية

67868

صفاء سلطان ومحمد خير الجراح في باب الحارة 12 !

أخبار متعلقة
muhtwaplus.com_2020-12-14_18-36-00_055499

حلا الترك تخرج عن صمتها وتتحدث عن سجن والدتها والدعوى القضائية

278691_0

أحدث ظهور للفنان محمد فؤاد يثير الجدل بتغير شكله.. شاهد

4475676-601955752

صورة للفنان تيم حسن برفقة شقيقه تثير الجدل.. شاهد

53966eb0-874b-4e75-8c04-5e147027650d

فيديو لابن شقيق كاظم الساهر أثناء مشاركته في Arab’s Got Talent .. شاهد

9202016212341229614629

العثور على جثة فنانة هندية شهيرة في ظروف غامضة.. صور

1607588209-363351295

اتهام الفنانة دينا الشربيني بالسرقة