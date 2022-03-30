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الأربعاء، 30-03-2022 04:30 م

سرقة مجوهرات الإعلامية جاسمين طه.. تقدر بـ15 مليون جنيه

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الوكيل الإخباري - تقدمت الإعلامية جاسمين طه زكي، ببلاغ إلى النيابة العامة صباح اليوم يفيد بسرقة مجوهراتها الخاصة، والتي تُقدر قيمتها بـ15 مليون جنيه.

أحيل البلاغ للنيابة، وقدمت أمام النيابة فواتير المجوهرات المسروقة، والتي تٌقدر قيمتها بـ15 مليون جنيه، ولازال الأمر قيد التحقيق.

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وتعد جاسمين طه زكي واحدة من أهم الإعلاميات المصريات، وهي من أبناء التلفزيون المصري، حيث بدأت مراسلة قبل أن تشرع في تقديم البرامج.

 

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