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الأحد، 28-03-2021 11:28 ص

سرقة نجمة عالمية بمليون دولار أميركي.. صور

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الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجمة العالمية بيونسيه تعرّضت لسرقة مقتنيات خاصة بها بقيمة مليون دولار أميركي.

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وفي التفاصيل، تعرضت ثلاث وحدات تخزين خاصة بالفنانة الأميركية للسرقة مرتين في وقت سابق من شهر آذار (مارس) الحالي، وكانت تتضمن حقائب يد وفساتين ومجوهرات ولعب أطفال وتصميمات أزياء.

ويُذكر أنّ بيونسيه وزوجها جاي زي يعتبران من بليونيرات الفنانين، بثروة تقدَّر بنحو 1.26 بليون دولار، لا سيما أنهما شركاء في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى مثل: "روك نايشن"، و"تيدال"، و"آيفي بارك".


ووفق "يورو نيوز" مصدر ثروة بيونسيه ليست العروض الفنية فحسب، ففي عام 2010 أطلقت عطرها "هيت"، الذي قدرت أرباحه بـ 75 ألف دولار يوم صدوره و400 مليون دولار منذ ذلك الحين.

 

وفي 2015 أطلقت خدمة توصيل الوجبات النباتية. وفي العام التالي أصدرت علامة "آيفي بارك" التجارية للملابس، وكمعظم المشاهير، كسبت بيونسيه الكثير من المال من خلال الإعلانات كمشاركتها في إعلانات تومي هايلفيغر ولوريال وأمريكان إكسبريس وبيبسي. كما تمتلك بيونسيه حصصا في خدمة التدفق الموسيقي.



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