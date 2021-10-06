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الأربعاء، 06-10-2021 01:21 م

سر خسارة كارينا كابور الوزن بعد الولادة - صورة

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الوكيل الإخباري - أثارت النجمة الهندية كارينا كابور في الفترة الماضية جدلاً واسعاً بإكتسابها الكثير من الوزن بعد ولادتها طفلها الثاني جيه.

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وإعتبر البعض أن كارينا وجه معروف وحققت نجومية واسعة لذلك يجب أن تحافظ على رشاقتها بشكل مستمر.

 

لم تلتفت كابور للإنتقادات بل أنها عملت بصمت على إنقاص وزنها لكنها واكبت متابعيها بالطريقة التي تتبعها بنشرها صور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

أما السر وراء خسارتها الوزن ممارستها الرياضة بشكل يومي في منزلها إضافة إلى تمارين الليونة التي تقوم بها بشكل مستمر إضافة إلى لجوئها للمأكولات الصحية والفواكه بدلا عن الوجبات الدسمة.

 

ونشرت كابور في الساعات الماضية صورة من منزلها ظهرت فيها تمارس التمارين الرياضية في منزلها برشاقة ملحوظة.

 

 

 

المصدر - الفن 

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