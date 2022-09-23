سر خطير عن وفاة هشام سليم .. تنبأ بوفاته بالدقيقة

الوكيل الإخباري -
أثارت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الطبي وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت سراً لأول مرة عن وفاة الفنان هشام سليم، الذي وافته المنية أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان دام لـ 22 عاماً، عمر ناهز 64 عام.اضافة اعلان
وقالت نهال عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين،«هشام سليم قال لللفنانة يسرا وشقيقه خالد، إنه سيرحل يوم 22 سبتمبر، وكان يقول تن تن، والجميع لم يعلم معنى جملة تن تن، إلا بعد الوفاة، حيث أن هشام توفي الساعة 10 الا 10 دقائق».
وأضافت نهال عنبر، كل المقربين من هشام سليم عرفوا أنه في لحظاته الأخيرة من يوم الأربعاء الماضي، و الجميع استعد، بعد التأكد من تأخر حالته الصحية، معقبة: «هشام سليم كان راقي و جميل وكان خفيف في حياته وخفيف في وفاته و الجميع شارك في تشييع الجثمان».
ولفتت عنبر، إلى أنه لولا انتهاء مهرجان القاهرة الدولي للدراما لكان هناك تكريم كبير له، موضحة أن هشام سليم كان له مسيرة كبيرة من العطاء والمحبة من الجميع. (الاسبوع
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