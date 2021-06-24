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الخميس، 24-06-2021 04:50 م

سر عدم حضور حلا شيحة العرض الخاص لفيلم 'مش أنا'

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الوكيل الإخباري -كشفت مصادر مقرّبة من الفنانة حلا شيحة، عن شعور الأخيرة بغضبِ شديد، فور طرح فيلم «مش أنا» في دور السينما.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحافية أن سر غضب حلا شيحة يكمن في ترتيب اسمها على تتر الفيلم، الأمر الذي أفسد فرحتها بالعمل الذي يشهد عودتها إلى السينما بعد غياب دام 15 عاماً.

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فيلم «مش أنا» بطولة: تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.


يُذكر أنّ آخر أفلام الفنانة حلا شيحة، قبل عودتها عن قرار الاعتزال، كان «كامل الأوصاف» الذي عُرض عام 2006، وتدور أحداثه حول إقامة ابن رجل أعمال في الخارج، وعندما يعود إلى مصر يلتقي بفتاتين في موقفين مختلفين، فيقع في غرام الأولى بينما تقع الثانية في غرامه من دون أن تعلم أيٌّ منهما عن الأخرى شيئاً إلى أن يجتمع الثلاثة في إحدى المناسبات ويكتشف أن الفتاتين شقيقتان.


فيلم «كامل الأوصاف» بطولة عامر منيب، وحلا شيحة، وعلا غانم، وحسن حسني، ورجاء الجداوي، وخالد سرحان، وهو من تأليف أحمد البيه، وإخراج أحمد البدري.

وكانت حلا شيحة قد شاركت في موسم رمضان 2020، في مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا، وتدور أحداثه حول "عهد"، وهي سيدة ثرية، تمتلك مصنعاً للملابس، كما أنها كبيرة أسرتها، وتمتهن قراءة الفنجان منذ الصغر، وتشهد حياتها الشخصية واﻷسرية منعطفات خطِرة وحرجة، وأيضاً هناك مؤامرة تُحاك ضدّها من أقرب المقرّبين منها.

 

المصدر - لها 


 




 

 


 

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