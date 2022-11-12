سر يكشف لأول مرة عن عادل امام .. طرد ممثلة خلال كواليس التصوير

الوكيل الإخباري-ساهم الممثل المصري عادل إمام بإطلاق مسيرة العديد من الممثلين، والعمل معه هو بمثابة حلم أو هدف كل ممثل، كما وصفه البعض بأنه مدرسة في التمثيل، وقالوا إنهم يتعلمون منه الكثير أثناء العمل، ولم يطرد إمام أحداً يوماً، طوال مسيرته المهنية، ما عدا ممثلة واحدة.

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هذه الممثلة هي رحمة حسن، فقد كان من المقرر أن تجسد دور إبنة إمام في مسلسل "صاحب السعادة"، ولكن الممثلة لم تظهر أي إحتراف في عملها، إذ كانت تحضر دائماً متأخرة إلى موقع التصوير، وأبدت قلة إهتمام، وعدم إكتراث للدور، ما أثار غضب إمام، وطلب من شقيقه منتج المسلسل رامي إمام، أن يطردها، ويبحث عن بديلة.





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