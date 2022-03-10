سعد صغير يتعرض للملاحقة القانونية بعد تعرضه أحمد عبد العزيز

الوكيل الإخباري - تقدم المستشار ياسر قنطوش ببلاغ للنائب العام ضد الفنان المصري سعد الصغير وإبنه محمود الصغير، بعد إساءة يعد لموكله الإعلامي أحمد عبد العزيز بعد نشر سعد لفيديو شاركه عبر صفحته الخاصة.

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وقال قنطوش: "قام المشكو في حقه الثاني بتحريض المشكو في حقه الأول، على قيامه بسب وقذف الطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحساب الشخصي للمشكو في حقه الأول وقام بتوجيه عبارات وألفاظ تمثل إهانة وسب وقذف للطالب".



وأضاف: "وذكر ضمن عباراته قائلًا، عايز أقول إن قناة الحدث مفكرة أن عندها واحد في قمة الاحترام وهو أصلاً لا يعرف أي حاجة عن الاحترام كما وصفه أنه فاشل".



وتابع: "كما وصف الطالب بوصف الإعلامي بالبلبوص، وهو ما يؤكد التحريض من قبل المشكو في حقه الثاني".



واختتم قنطوش بالقول: "لهذا يتقدم الطالب بالبلاغ العاجل سيادتكم ويلتمس التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونياً حيال المشكو في حقهما".

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