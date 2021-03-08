الإثنين 08-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يحييّ المرأة الأردنية

الجمارك تضبط كميات كبيرة من البضائع الممنوعة

الحكومة تكشف تفاصيل استقالة وزير العمل

إرادة ملكية بقبول استقالة وزير العمل

الحظر الذكي على طاولة توصيات لجنة الأوبئة

إيعاز من وزير الداخلية لتراجع الوضع الوبائي

لجنة تقييم الوضع الوبائي لـ الوكيل : العودة للحظر الشامل لاسبوعين او ثلاثة له مبررات قوية

سيناريو مقترح للحظر في رمضان

اعتقال ممثلة تركية مشهورة

مكافحة الأوبئة تبحث في الحظر الشامل لمدة طويلة

الإثنين، 08-03-2021 03:57 م

سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجددا

1-1314604


الوكيل الاخباري - أمرت محكمة الاستئناف في باريس بإعادة محاكمة الفنان المغربي، سعد لمجرد، بتهمة الاعتداء على شابة بعام 2016.

اضافة اعلان
 

واعتبرت المحكمة أن توصيف الاعتداء ينطبق على القضية، التي أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق، خفف التهمة الموجهة إلى الفنان المغربي.


إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020، معتبرة أن ثمة "دلائل كافية لتوصيف الواقعة بأنها اغتصاب"، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.


لكن محكمة الاستئناف أمرت مجددا الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة "الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة"، وفقا لطلب النيابة العامة الفرنسية، بحسب المصدر القضائي.


وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

فنانة شهيرة تنسحب من لقاء على الهواء لسبب غريب.. فيديو

53160-راغب-علامة-(3)

راغب علامة يكشف ما حدث داخل منزله أثناء انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

7409451-784171046-780x470

رسالة من نادية الجندي تشوق جمهورها بعد 15 مليون مشاهدة

أحلام

​​أحلام​ تنشر فيديو يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

maxresdefault (1)

متسابق في برنامج The Voice Kids ينشر صورة حديثة ويثير الجدل.. شاهد

042cc6e072d54fc8b0244e779fb9e316

أحد أبطال مسلسل باب الحارة يشكو معاناته من الفقر بكلمات مؤثرة.. شاهد

أخبار متعلقة
3896751-554831349

والدة الفنانة حلا الترك تكشف عن حالة ابنتها في المحكمة!.. فيديو

151789204484812300

تطوّر غير متوقع في قضية غسيل أموال المشاهير!

76d653888a394bc23e6dca6e08bde0af0d545053-151220095313

والدة حلا الترك توجه رسالة إلى ابنها الأكبر.. صورة

74378

الأول عربيا.. أغنية للفنان سعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. فيديو