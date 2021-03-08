سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجددا

الوكيل الاخباري - أمرت محكمة الاستئناف في باريس بإعادة محاكمة الفنان المغربي، سعد لمجرد، بتهمة الاعتداء على شابة بعام 2016.

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واعتبرت المحكمة أن توصيف الاعتداء ينطبق على القضية، التي أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق، خفف التهمة الموجهة إلى الفنان المغربي.



إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020، معتبرة أن ثمة "دلائل كافية لتوصيف الواقعة بأنها اغتصاب"، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.



لكن محكمة الاستئناف أمرت مجددا الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة "الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة"، وفقا لطلب النيابة العامة الفرنسية، بحسب المصدر القضائي.



وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.

روسيا اليوم

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