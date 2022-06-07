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الثلاثاء، 07-06-2022 02:26 م

سعد لمجرد يتحدث عن بداياته الفنية

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الوكيل الإخباري-تحدث الفنان المغربي سعد لمجرد عن رحلته الفنية .

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وقال الفنان  عبر مقابلة مع برنامج للاعلامي مصطفى الاغا :""كنت أريد أن أعتمد على نفسي وأن أصبح إنساناً عصامياً، لذلك قررت الهجرة إلى أميركا، وهناك عملت في عدد من الوظائف وعانيت لفترة من قلّة العمل، ولكن تلك الفترة تعلمت منها الكثير، وبعد ذلك شاركت في برنامج المواهب "سوبر ستار"، وكانت المحطة الثانية المهمة في حياتي، بعد حصولي على المركز الثاني ومساندة الجمهور لي في تلك المرحلة".


وتحدث لمجرد عن إحساسه بالغناء وقال:""كل الذين غنّيت معهم حتى الآن كان عندي معهم هذا الإحساس قبل الشهرة، أستاذ صابر الرباعي، إليسا، محمد رمضان .

 

الفن

 

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