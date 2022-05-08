الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ضبط باص عمومي يقوم بتحميل 31 راكباً اضافياً

الوطني للبحوث الزراعية يبحث التعاون مع المؤسسة البرازيلية

الامن العـام يكشف سبب ازمة السير على طريق المطار

ضانا تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد

ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني في إربد

السيدة الأميركية الأولى تقوم بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لأوكرانيا

مدير عام متحف الأردن يلتقي وفداً من منظمة السياحة العالمية

حملة توعوية في الطفيلة عن البرامج المهنية

الاقتصاد النيابية: معدل ضريبة المبيعات لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية

الأحوال المدنية تنجز 985 معاملة خلال عطلة عيد الفطر

الأحد، 08-05-2022 04:56 م

سعد لمجرد يرد على رسالة شريهان له

mjarad5


الوكيل الإخباري - رد الفنان المغربي سعد لمجرد على إشادة الفنانة شريهان له بعد تألقه الكبير في أغنيته الأخيرة التي أداها ديو مع الفنانة إليسا "من أول دقيقة"، وقال سعد لمجرد لشريهان: "و الله مش عارف اقول ايه، ربنا يحفظِك لينا يا فخر مصر و العرب ، انا طاير بالفرحة من حلاوة التويت و سعيد جدا انك حبيتي تفاصيل الاغنية كمان ،أنا سعيد جدا، الله يسعدِك يا حبيبتنا".

اضافة اعلان

 

وعلق قائلا: "فعلا الفرحة فرحتين بعد هذا التويت يا حبيبة الجماهير ، جزيل الشكر على تقديرك و كلامك الطيب".

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_3_1_14_4_50_413

شاهد..أول ظهور لـ منة عرفة ومحمود المهدي بعد عودتهما لبعض

3793473_1650535836

شاهد.. شام الذهبي بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

61bf1b9fb0b88

آخر تطورات حالة سمية الألفي بعد إصابتها بالسرطان

20220507231430135

ملكة جمال أذربيجان تثير جدلا بنشرها صورة من كواليس فيلم الهيبة

12_11

أول رد لـ مي عزالدين على خبر خطوبتها من أحمد أبو هشيمة

4827736-2007155780

تامر حسني يكشف عن جزء ثاني لـ فيلم البدلة

أخبار متعلقة
839834934898349

رسائل متبادلة بين شريهان وإليسا بعد نجاح 'من أول دقيقة'