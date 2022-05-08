سعد لمجرد يرد على رسالة شريهان له

الوكيل الإخباري - رد الفنان المغربي سعد لمجرد على إشادة الفنانة شريهان له بعد تألقه الكبير في أغنيته الأخيرة التي أداها ديو مع الفنانة إليسا "من أول دقيقة"، وقال سعد لمجرد لشريهان: "و الله مش عارف اقول ايه، ربنا يحفظِك لينا يا فخر مصر و العرب ، انا طاير بالفرحة من حلاوة التويت و سعيد جدا انك حبيتي تفاصيل الاغنية كمان ،أنا سعيد جدا، الله يسعدِك يا حبيبتنا".

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وعلق قائلا: "فعلا الفرحة فرحتين بعد هذا التويت يا حبيبة الجماهير ، جزيل الشكر على تقديرك و كلامك الطيب".

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