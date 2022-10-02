سعد لمجرد يشارك أول فيديو من حفل الزفاف

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المغربي سعد لمجرد، أول مقطع فيديو لتوثيق مراسم حفل زواجه على السيدة غيثة العلاكي، بداية من يوم الحناء على الطريقة المغربية ومروراً بإجراءات عقد القران وتوثيقه في السفارة المغربية بباريس، ثم حفل الزفاف الذي أُقيم في سرية تامة بحضور عدد قليل من أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين، وأكد سعد أنه اختار غيثة زوجة له لأنها أكثر من وقف معه وسانده في أزماته.





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وشارك سعد لمجرد مع متابعيه مقطع فيديو ضم العديد من اللقطات من حفل عقد قرانه على غيثة العلاكي، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وظهر رفقة عائلته وهو يرقص قبل تحضيرات الحفل وتسيطر عليه السعادة والرومانسية، بجانب العديد من اللقطات من لحظة عقد القران وزواجه رسمياً من غيثة.



وعلق سعد لمجرد على المقطع قائلاً: «بين أهلي والمقربين، وسط رائحة المغرب الذي أعشق وأعلامه التي ترفرف، وسط الحب غير المشروط ممن أحب ويحبوني، ارتبطت بمن وقفت معي وساندتني بغير حدود، معها سأبدأ رحلة عمر جديدة وأتمناها حياة مديدة سعيدة يتوجها من سيحمل اسمي من بعدي كما حملت اسم البشير ونزهة، لكل من دعا لي ولكل من لي في قلبه مساحة صغيرة، أشارككم فرحة عمري».

سيدتي