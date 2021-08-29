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الأحد، 29-08-2021 08:32 م

سعد لمجرد يشوّق الجمهور لأغنية والده ضيعني وقتي - فيديو

سعد-لمجرد-يشوق-جمهوره-لأغنية-والده-الجديدة


الوكيل الإخباري - نشر الفنان المغربي سعد لمجرد مقطع قصير من فيديو كليب لأغنية والده البشير عبدو الجديدة، والتي تحمل عنوان "ضيعني وقتي"، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وقد علّق سعد لمجرد على الفيديو بالقول: فرحتي كبيرة بابا حبيبي بقرب صدور اغنيتك ضيعتي وقتي هذا العمل الذي هو من اخراج الصديق و الاخ الفنان المغربي الكبير رشيد الوالي و من الحان و كلمات و توزيع اخي الغالي الاستاذ جلال الحمداوي موفق يا ابي باذن الله.


ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

 

المصدر - الفن 

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