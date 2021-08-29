سعد لمجرد يشوّق الجمهور لأغنية والده ضيعني وقتي - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان المغربي سعد لمجرد مقطع قصير من فيديو كليب لأغنية والده البشير عبدو الجديدة، والتي تحمل عنوان "ضيعني وقتي"، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان



وقد علّق سعد لمجرد على الفيديو بالقول: فرحتي كبيرة بابا حبيبي بقرب صدور اغنيتك ضيعتي وقتي هذا العمل الذي هو من اخراج الصديق و الاخ الفنان المغربي الكبير رشيد الوالي و من الحان و كلمات و توزيع اخي الغالي الاستاذ جلال الحمداوي موفق يا ابي باذن الله.



ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

المصدر - الفن