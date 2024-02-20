سعد لمجرد يطرح كليب أغنية 'محتال الحب'- فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره بإطلاق أغنية "محتال الحب" باللهجة اللبنانية، إذ تباينت الآراء حول التجربة.



وصُورت الأغنية على طريقة "الفيديو كليب"، ومزجت بين الرومانسية والكوميديا كما غلب على كلماتها الطابع الرومانسي.

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وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إطلاقها، على القناة الرسمية لسعد المجرد على "يوتيوب".





الأغنية اللبنانية من ‎كلمات رامي شلهوب، و‎ألحان جمال ياسين، وإخراج كريم بينيس.









وروّج سعد لمجرد للأغنية مشوقاً متابعيه على "إنستغرام" بمقطع فيديو من الكليب.

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