الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

جمعة جمال العدوي مبارك النجاح

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

الأربعاء، 17-08-2022 04:35 م

سعد لمجرد يفجع بوفاة أقرب الناس إليه

Saad-Lamjarred_Facebook-@SaadLamjarred.Official


الوكيل الإخباري-نعى الفنان المغربي سعد لمجرد أحد أقربائه من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وشارك سعد لمجرد صورة المرأة التي توفيت، مؤكداً أنها خالته شقيقة والدته، وأعلن وفاتها من خلال التعليق الذي أرفقه للصورة، حيث قال: "اللهم ارحم خالتي سهام وأسكنها الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

اضافة اعلان


وأضاف لمجرد: "فراقكي صعب جداً خالتي، قدر الله وما شاء فعل الحمد لله، كانت بمثابة خالتي ووالدتي وبدون مبالغة كانت من أعز وأقرب الناس لي. لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبرنا".


وبعدها شكر سعد جميع المعزّين الذي قدموا واجب العزاء له، وقال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً لكل من قدم التعازي والمواساة في الغالية خالتي سهام رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين ولا أراكم الله مكروهاً في غالي أو قريب أو حبيب".

 


الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8429031_1626948650

صابر الرباعي يحيي حفلاً إستثنائياً في مهرجان قرطاج

6C1473D2-B411-48C3-A87F-6C9C6619B5A0

ما هي وصية انطوانيت نجيب قبل وفاتها ؟

198-022046-ehab-tawfik-medical-report-condition_700x400

تطورات الحالة الصحية للفنان ايهاب توفيق

8275838_1481305949

نادين خوري تنعى انطوانيت نجيب برسالة مؤثرة

2021_12_4_14_49_11_52

محمد حماقي يطرح أحدث أغانيه

79123

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور .. صورة

أخبار متعلقة
7043152_1659948104

بعد ازمته الصحية .. محمد عبدالرحمن يكشف عن فيلمه الجديد

240607381_386459686182045_5137918804089851523_n

آمال ماهر تشارك صورة لعائلتها عبر إنستجرام

03-08-22-230129635

دنيا سمير غانم تعلق على صورة مفبركة لوالديها الراحلين

News-P-315362-636300278382862061

وفاء الكيلاني وتيم الحسن بأحدث ظهور .. صورة

173-224148-laila-ahmed-zaher-social-media-2

أحدث ظهور للفنانة ليلى زاهر عبر انستغرام

2ipj-2-730x438

ابن تامر حسني حديث الجمهور بأحدث ظهور -صورة