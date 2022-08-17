سعد لمجرد يفجع بوفاة أقرب الناس إليه

الوكيل الإخباري-نعى الفنان المغربي سعد لمجرد أحد أقربائه من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وشارك سعد لمجرد صورة المرأة التي توفيت، مؤكداً أنها خالته شقيقة والدته، وأعلن وفاتها من خلال التعليق الذي أرفقه للصورة، حيث قال: "اللهم ارحم خالتي سهام وأسكنها الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وأضاف لمجرد: "فراقكي صعب جداً خالتي، قدر الله وما شاء فعل الحمد لله، كانت بمثابة خالتي ووالدتي وبدون مبالغة كانت من أعز وأقرب الناس لي. لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبرنا".



وبعدها شكر سعد جميع المعزّين الذي قدموا واجب العزاء له، وقال: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً لكل من قدم التعازي والمواساة في الغالية خالتي سهام رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته وجميع موتى المسلمين ولا أراكم الله مكروهاً في غالي أو قريب أو حبيب".





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