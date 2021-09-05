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الأحد، 05-09-2021 10:25 م

سعر فستان ياسمين صبري يثير دهشة رواد مواقع التواصل الإجتماعي - صور

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الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري المتابعين مجموعة صور لها من إيطاليا على هامش مهرجان "فينيسيا"، عبر حسابها الخاص ولفتت الأنظار بأناقتها.

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فظهرت ياسمين بفستان باللون البرتقالي طويل بتصميم غريب، أبرز رشاقتها وجمالها وتركت شعرها مسدول على كتفيها، ونسقته مع عقد وأقراط أنيقة.

 

 

وأثارت الإطلالة حشرية المتابعين حول سعر الفستان ليتبين أنه يصل إلى الـ 4950 يورو، ما أثار صدمة رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إرتفاعه.



وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو في صفحاتهم، يظهر لقاء جمع النجم العالمي رامي مالك بياسمين صبري خلال افتتاح الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي في إيطاليا.

وبدت ياسمين مرتدية فستان زهري سحرت فيه أنظار المتابعين، وكان شعرها منسدلاً على كتفيها.



الفن

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