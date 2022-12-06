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الثلاثاء، 06-12-2022 05:01 م

سلاف فواخرجي: إطلالتي في حفل مهرجان القاهرة تشبه شهرزاد

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الوكيل الإخباري-كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تفاصيل إطلالتها بحفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

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وقالت سلاف فواخرجي :" إطلالتى بحفل افتتاح مهرجان القاهرة بتعبر عنى ، كنت حابة أظهر بإطلالة بتعبر عن التراث والحضارة وبتشبه لوحات المستشرقين وشهرزاد ونال استحسانا كبيرا".

وحرصت النجمة سلاف فواخرجي، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها من المغرب على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "‘إنستجرام".

وظهرت السورية سلاف، بإطلالة انيقة، مرتدية القفطان المغربي، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا بتسريحة بسيطة وناعمة، واعتمدت في مكياجها على الألوان الترابية الفاتحة، مما حازت على إعجاب متابعيها.

 

صدى البلد

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