سلاف فواخرجي تشكر الرئيس بشار الاسد وزوجته أسماء - صورة

الوكيل الإخباري - شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الجمهور منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وجهت من خلاله رسالة شكر للرئيس السوري بشار الأسد.

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وذلك لأنه واساها في رحيل والدها، وكتب: "عميق الشكر والإمتنان.. لكل من واسانا بمصابنا الأليم بفقدان والدنا محمد فواخرجي رحمه الله بمشاركتنا بمراسم الدفن ، وبحضور العزاء في اللاذقية ودمشق ، وبإرسال الورود ، وبالاتصال الهاتفي.

والشكر أيضا لكل من واسانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبكل كلمة قيلت وكُتبت ، وبكل دعاء من قلوب صادقة وأصدقاء الفقيد أطال الله في أعماركم والأقارب ، الأصدقاء ، الزملاء الفنانين ، السادة الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ، والجهات الرسمية والشخصية وجميع المُحبين.. أكرمتمونا وخففتم عنّا حزننا شكر الله سعيكم ولا أفجعكم الله بعزيز.. ودمتم بخير". كما شكرت زوجة بشار الأسد السيدة أسماء الأسد أيضاً .

المصدر - الفن