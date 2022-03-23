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الأربعاء، 23-03-2022 04:43 م

سلاف فواخرجي تشوق الجمهور لـ مع وقف التنفيذ

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الوكيل الإخباري - بدأ النجوم التشويق لأعمالهم الدرامية المتوقع عرضها في الموسم الرمضاني المُقبل، خصوصاً أن أياماً قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل.

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وكانت النجمة السورية، سلاف فواخرجي، من بين النجوم الذين شوقوا جمهورهم، حيث نشرت البرومو الترويجي لمسلسلها الجديد "مع وقف التنفيذ"، عبر حسابها على "إنستغرام".

 

وكشف هذا البرومو عن ملامح شخصيتها التي ستجسدها في المسلسل، حيث يتضح أنها ستقوم بدور "جنان" العضو في البرلمان السوري، والتي تتميز بشخصيتها القوية، التي تمزج فيها الخير والشر، كما يتضح من البرومو أنها ترتدي الحجاب في بعض مشاهد المسلسل.


وأرفقت النجمة السورية مقطع البرومو ذلك بتعليقٍ، قالت فيه: "حكاية جنان العالم مع وقف التنفيذ جنان رمضان 2022".


وتفاعل متابعو النجمة مع تشويقها للعمل الدرامي، معربين عن حماسهم الشديد لرؤية العمل، والتعرف إلى شخصية "جنان"، خصوصاً أنها تظهر بأكثر من شكلٍ في البرومو، ولا تستقر على شخصيةٍ واحدة.

 

 

زهرة الخليج 

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