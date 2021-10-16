سلاف فواخرجي تنشر صورة لها مع ابيها في ذكرى وفاته الثلاثون وهذا ما كتبته

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة سلاف فواخرجي اليوم عبر صفحتها على " انستغرام" صورة لها وهي طفلة تجمعها بأبيها الذي مر على وفاته ثلاثون عاما ، عادة سنوات وفاة أبيها بالدقائق والثواني .
حيث كتبت : "مرّت ثلاثون ... وبعد قليل ... أربعون
وأيام ... وأيام … وستمر سنون ...
ثلاثون … مرت … هكذا ...
بلمح البصر ؟ أم بشقاء الروح ؟
مرت 720 ساعة ... و 43200 دقيقة ... و2,592,000 ثانية ..
ومازال السؤال عالقا والكثير من الأسئلة …
ومازالت الأفكار تائهة والأحاسيس ثقيلة …
وحالة من انعدام الوزن …
مازال الوجع ذاته ... و الحُرقة عينها ...
وما زال أمر الوقت غير مفهوم ...
ومن اخترع الوقت منذ ذلك الوقت
لمّا يفقد أحد بعد ...
#أبي
لتأتي ردود متابعيها على ما كتبته :" الله يرحمه ويصبرك على فراقه "