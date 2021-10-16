سلاف فواخرجي تنشر صورة لها مع ابيها في ذكرى وفاته الثلاثون وهذا ما كتبته

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة سلاف فواخرجي اليوم عبر صفحتها على " انستغرام" صورة لها وهي طفلة تجمعها بأبيها الذي مر على وفاته ثلاثون عاما ، عادة سنوات وفاة أبيها بالدقائق والثواني .

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حيث كتبت : "مرّت ثلاثون ... وبعد قليل ... أربعون

‏‎وأيام ... وأيام … وستمر سنون ...

‏‎ثلاثون … مرت … هكذا ...

بلمح البصر ؟ أم بشقاء الروح ؟

‏‎مرت 720 ساعة ... و 43200 دقيقة ... و2,592,000 ثانية ..

‏‎ومازال السؤال عالقا والكثير من الأسئلة …

‏‎ومازالت الأفكار تائهة والأحاسيس ثقيلة …

وحالة من انعدام الوزن …

‏‎مازال الوجع ذاته ... و الحُرقة عينها ...

‏‎وما زال أمر الوقت غير مفهوم ...

‏‎ومن اخترع الوقت منذ ذلك الوقت

‏‎لمّا يفقد أحد بعد ...

#أبي

لتأتي ردود متابعيها على ما كتبته :" الله يرحمه ويصبرك على فراقه "