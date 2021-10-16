السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 09:35 م

سلاف فواخرجي تنشر صورة لها مع ابيها في ذكرى وفاته الثلاثون وهذا ما كتبته

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة سلاف فواخرجي اليوم عبر صفحتها على " انستغرام" صورة لها وهي طفلة تجمعها بأبيها الذي مر على وفاته ثلاثون عاما ، عادة سنوات وفاة أبيها بالدقائق والثواني .

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حيث كتبت : "مرّت ثلاثون ... وبعد قليل ... أربعون
‏‎وأيام ... وأيام … وستمر سنون ...
‏‎ثلاثون … مرت … هكذا ...
بلمح البصر ؟ أم بشقاء الروح ؟
‏‎مرت 720 ساعة ... و 43200 دقيقة ... و2,592,000 ثانية ..
‏‎ومازال السؤال عالقا والكثير من الأسئلة …
‏‎ومازالت الأفكار تائهة والأحاسيس ثقيلة …
وحالة من انعدام الوزن …
‏‎مازال الوجع ذاته ... و الحُرقة عينها ...
‏‎وما زال أمر الوقت غير مفهوم ...
‏‎ومن اخترع الوقت منذ ذلك الوقت
‏‎لمّا يفقد أحد بعد ...

#أبي

 

 

لتأتي ردود متابعيها على ما كتبته :" الله يرحمه ويصبرك على فراقه "

 

 

 




 

 


 

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