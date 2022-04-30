سلاف فواخرجي تهنىء زوجها السابق على مسلسله

الوكيل الإخباري - على الرغم من انفصالهما، إلا أن الجمهور فوجئ بوصلة غزل بين الفنانة السورية سلاف فواخرجي وزوجها الفنان وائل رمضان عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، بعد فترة قصيرة على طلاقهما.

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وقدّمت فواخرجي التهاني لرمضان على عمله الجديد "شرف"، وهو مسلسل قصير من كتابة ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب، حيث كتبت: "مبروك ودايماً للأعلى"، ليردّ عليها رمضان معلّقاً: "شكراً يا سيدة الحب والجمال والدفء... شكراً سيدتي".

وكانت سلاف فواخرجي قد أعلنت مطلع شهر نيسان (أبريل) الحالي انفصالها عن وائل رمضان بعد زواج دام 23 عاماً، وأثمر ابنين هما حمزة وعلي.

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