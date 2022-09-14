سلاف فواخرجي ووائل رمضان يحتفلان بنجاح فيلمهما

الوكيل الإخباري-إحتفل الممثلين السوريين والزوجين السابقين وائل رمضان وسلاف فواخرجي، بنجاح فيلمهما المشترك "كازي روز" بجوائز بمهرجانات عالمية.

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وشارك وائل رمضان الجمهور صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "بفضل من الله وجهود صناعه، حاز فيلم "كازي روز" بجائزتين دوليتين، 1- جائزة لجنة التحكيم الخاصة، 2- جائزة أفضل سيناريو في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي".



وقامت سلاف من بعده بإعادة نشر الصورة نفسها عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها الخاصة.



والفيلم من إخراج وائل رمضان، سيناريو وحوار سلاف فواخرجي وشارك بالسيناريو شادي علي وفي الحوار نعيم الحمصي، وفكرة علاء المهنا ورنا العضم ويامن ست البنين،و التعاون الفني لسلاف فواخرجي وشادي علي، وشارك في بطولته وائل رمضان، طارق مرعشلي، وفاء موصللي، مريم علي، أندريه سكاف، يزن خليل، ميرنا شلفون.



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