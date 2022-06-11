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السبت، 11-06-2022 10:28 ص

سلمان خان ينجو من محاولة اغتيال

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الوكيل الإخباري- بعد قتل مغني الراب الهندي "سيدهو موس" منذ اكثر من أسبوع، كشفت شبكة التايمز تفاصيل خطيرة ظهرت خلال التحقيق مع لورنس بيشوني المتهم بقتل "موس".

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وورد في التقرير أن النجم العالمي سلمان خان كان الهدف الأول للورنس بيشوني، إلا أن القدر شاء أن ينجو من محاولة الاغتيال، حيث إن القناص كان يتواجد على مسافة قريبة من منزل سلمان خان بانتظار اللحظة المناسبة لإطلاق النار.

 

وفي التفاصيل، بحسب شبكة التايمز أن لورنس بيشوني المشتبه به في مقتل سيدهو موس، قام بإرسال قناص مع سلاح صغير مخبأ بغلاف لاغتيال سلمان خان، بعد أن رصد الممثل وعرف أنه يقوم بممارسة ركوب الدراجة الهوائية كل صباح من دون مرافقة أمنية.

 

وأمر القناص باستغلال هذا الوقت لقتل سلمان خان، إلا أن القدر شاء ذلك اليوم أن يحظى سلمان خان بحراسة من قبل أفراد الحراسة في شرطة مومباي؛ لأن كان لديه وظيفة عامة في ذلك اليوم. وعليه تراجع القناص عن الخطة؛ خوفاً من أن تقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه، وترك المكان على الفور.

 

ورغم تأكيد شبكة التايمز أن الحادث كان مخططاً له قبل اغتيال سيدهو موس، إلا أنها لم تتمكن من معرفة التاريخ الذي كانت ستتم فيه العملية.

 

يُشار إلى أنه كان قد تم اغتيال مغني الراب الهندي، سيدهو موس البالغ من العمر 28 عاماً بإطلاق النار عليه في قرية جواهاركي في منطقة مانسا في بنجاب - شمال الهند، بأكثر من 30 طلقة من قبل 8 إلى 10 مهاجمين. يُشار إلى أن حادثة الاغتيال جاءت بعد يومين فقط من قيام الحكومة الهندية بسحب الحماية من 424 شخصاً من بينهم المغني سيدهو موس واسمه الحقيقي شونهديب سينغ سيندهو، الذي تم تقليص أفراد الأمن لحمايته من أربعة أشخاص إلى اثنين.

 

سيدتي

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