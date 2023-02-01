الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

الأمن العام : بدايات تشكل للغبار في الزميلة على الصحراوي

الارصاد : ثلوج فوق هذه الارتفاعات خلال الساعات القادمة

الامن العام : وفاة مواطنة واصابة ابنتها بحادث دهس في العقبة

الدَّاوود رئيساً لمجلس إدارة البريد

مجلس الوزراء يناقش التقدُّم في برامج التحوُّل الرَّقمي

مصر.. جنوح سفينة غاز في قناة السويس

37 % حجم النقل في اربد بالنسبة لباقي المحافظات

بلدية إربد تعاملت مع 48 شكوى منذ بدء المنخفض الجوي

الحكومة تتحدث عن دراسة حول إمكانية استحداث مطار جديد

الإنفاق خلال الفالنتاين عالمياً سيصل لمستوى قياسي في 2023 - أرقام

الأربعاء، 01-02-2023 04:56 م

سلوم حداد يكشف شكل شخصيته في مسلسل "خريف عُمر"

main_image63aaaa4a40898-1110x564


الوكيل الإخباري- كشف الممثل السوري سلوم حداد شكل الشخصية التي سيظهر بها في المسلسل السوري المرتقب «خريف عًمر» والمنوي عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

اضافة اعلان


ولفتت الصورة التي نشرها سلوم وظهر بها متوافقاً تماماً مع عنوان العمل، إذ أطلق لحيته وارتدى قبعة من الطراز الكلاسيكي، وملابس تعبر عن تعب العمر، وعلق الكثير من النجوم على الصورة بشكل عبر عن ارتياحهم وانتظارهم للعمل، وكان من بينهم بعض أبطال المسلسل. وكتب باسم ياخور: «ألف مبروك يا كبيرنا»، فيما علقت شكران مرتجى: «بالتوفيق أستاذ» وكذلك تفاعل مع هذه الصورة كل من ميسون أبو سعد، ونادين خوري، ووسام حنا، وقمر خلف. 


ويجسد النجم سلوم حداد شخصية عمر التي يحمل المسلسل اسمها ويتحدث عن خريفها، ويعتبر المسلسل من الأعمال المرتقبة والتي يتشوق الجمهور العربي لمشاهدتها خلال موسم الدراما الرمضانية، ذلك أنه جمع نخبة من أهم ممثلي سوريا، والذي يحظى كل واحد منهم بجماهيرية كبيرة، وعلى رأسهم بطل العمل سلوم حداد، وعبد المنعم عمايري، وباسم ياخور، ومعتصم النهار، وقمر خلف، واللبنانية كارمن لبس وهو من إخراج المثنى صبح وتأليف حسام شراياتي ويزن مرتجى.


وتدور أحداث المسلسل ضمن قالب بوليسي مليء بالتشويق، ومشاهد الأكشن التي سيقدمها أبطال العمل، كما يروي «خريف عُمر» قصصاً اجتماعية درامية، سيتم تقديمها برؤية مختلفة، بحسب ما أكد كاتب العمل الذي وصف المسلسل بأنه سيسلط الضوء على قضاياه برؤية جديدة.

 

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

التعليق الأول للميس الحديدي بعد الحكم على محمد رمضان لصالح زوجها

313284_54_1617693500

مبادرة لافتة من الفنان ملحم زين لتجنب حوادث السير -فيديو

222222222

مفاجأة سارة للسيدات في حفل محمد فؤاد بألمانيا

2023211512367944Z

اليسا تحقق انجازاً غير مسبوقاً على يوتيوب

4816386-1592969298

شاهد..صور من طفولة هنا الزاهد تثير الجدل والفنانة ترد

elaosboa96243

تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بسبب عمرو أديب

أخبار متعلقة
22

باسم ياخور وسلوم حدّاد عدوّان بوجه واحد في البوستر الأول من "العربجي"