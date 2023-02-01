سلوم حداد يكشف شكل شخصيته في مسلسل "خريف عُمر"

الوكيل الإخباري- كشف الممثل السوري سلوم حداد شكل الشخصية التي سيظهر بها في المسلسل السوري المرتقب «خريف عًمر» والمنوي عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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ولفتت الصورة التي نشرها سلوم وظهر بها متوافقاً تماماً مع عنوان العمل، إذ أطلق لحيته وارتدى قبعة من الطراز الكلاسيكي، وملابس تعبر عن تعب العمر، وعلق الكثير من النجوم على الصورة بشكل عبر عن ارتياحهم وانتظارهم للعمل، وكان من بينهم بعض أبطال المسلسل. وكتب باسم ياخور: «ألف مبروك يا كبيرنا»، فيما علقت شكران مرتجى: «بالتوفيق أستاذ» وكذلك تفاعل مع هذه الصورة كل من ميسون أبو سعد، ونادين خوري، ووسام حنا، وقمر خلف.





ويجسد النجم سلوم حداد شخصية عمر التي يحمل المسلسل اسمها ويتحدث عن خريفها، ويعتبر المسلسل من الأعمال المرتقبة والتي يتشوق الجمهور العربي لمشاهدتها خلال موسم الدراما الرمضانية، ذلك أنه جمع نخبة من أهم ممثلي سوريا، والذي يحظى كل واحد منهم بجماهيرية كبيرة، وعلى رأسهم بطل العمل سلوم حداد، وعبد المنعم عمايري، وباسم ياخور، ومعتصم النهار، وقمر خلف، واللبنانية كارمن لبس وهو من إخراج المثنى صبح وتأليف حسام شراياتي ويزن مرتجى.



وتدور أحداث المسلسل ضمن قالب بوليسي مليء بالتشويق، ومشاهد الأكشن التي سيقدمها أبطال العمل، كما يروي «خريف عُمر» قصصاً اجتماعية درامية، سيتم تقديمها برؤية مختلفة، بحسب ما أكد كاتب العمل الذي وصف المسلسل بأنه سيسلط الضوء على قضاياه برؤية جديدة.



زهرة الخليج

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