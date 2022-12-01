الخميس 01-12-2022
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وفاة سيدة بحادث دهس في اربد
المعايطة يؤكد على الجانب الإنساني الذي توليه مديرية الأمن العام
تحذير بشأن بث مباريات كأس العالم بالاردن
إرادة ملكية بالسماح لأمراء وشخصيات حمل الأوسمة السويدية - أسماء
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أخبار الشركات
ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE: خيار قوي لساعة ذكية من الفئة الابتدائية متوفرة الآن للشراء لأي شخص يبحث عن أول ساعة ذكية له في الأردن
سامسونج تقدم كفالة 20 سنة على جميع الأجهزة المنزلية التي تحتوي على محرك العاكس الرقمي
فوز ام جي موتور _ المملكة المتحدة بلقب "صانع سيارات العام
تجديد اتفاقية خدمات مرفقية بين المناصير للزيوت والمحروقات واللوجستية للمرافق النفطية"جوتك"
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