سمية الألفي تفتح قلبها وتتحدث عن حفيدتها وأسرارها مع فاروق الفيشاوي

الوكيل الإخباري - تحلّ الفنانة الكبيرة سمية الألفي في أول ظهور إعلامي لها منذ فترة طويلة ضيفةً على برنامج "السيرة" الذي تقدّمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة قناة DMC.

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ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج برومو الحلقة، حيث تتحدث سمية خلالها عن تفاصيل حياتها الشخصية وأهم المحطات في مشوارها الفني. وتتكلم أيضاً عن حبّها لطليقها الراحل فاروق الفيشاوي، كاشفةً سر زواجه من الفنانة سهير رمزي، وأسباب زواجها من الفنان مدحت صالح.







وكانت سمية الألفي قد أعلنت تراجعها عن قرار الاعتزال، منذ عامين تقريباً، وذلك وفق ما أكد الإعلامي عمرو الليثي، في حوار أجراه معها داخل منزلها، بعد فترة قصيرة على وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، إلا أنها لم تقدّم أي عمل منذ ذلك الوقت.



وكان آخر عمل فني شاركت فيه الألفي عام 2010، وهو فيلم "تلك الأيام"، الذي قام ببطولته ابنها الفنان أحمد الفيشاوي وقدّمت هي شخصية والدته في الفيلم.

المصدر- لها

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