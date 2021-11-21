الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 12:39 م

سمية الألفي تنهار بالبكاء بسبب فاروق الفيشاوي -فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة المصرية المعتزلة سمية الألفي عن ندمها بعد طلاقها من الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة أنها تشعر بالأسف الشديد لما حصل معه، وأشارت الألفي إلى انها كانت تتمنى أن تبقى إلى جانبه خلال المراحل الصعبة التي خاضها خلال صراعه مع مرض السرطان، مصرحة إلى أنّه كان على علم بندمها على طلاقها منه.

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سمية التي عبرت دموعها عن حزنها الشديد، أكدت أنها تائهة في هذه الحياة بعد رحيل الفيشاوي، تمنت لو أنها لو لم تفارقه، وأن تبقى إلى جانبه على الدوام.

 

حديث الألفي جاء في مقابلة عبر برنامج "السيرة" الذي تقدّمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، ويعرض على قناتي أبوظبي و dmc.

 

الجدير بالذكر، أنّ قصة حب سمية والفيشاوي استمرت سنوات طويلة، وحتى بعد انفصالهما استمرت العلاقة طيبة بينهما.

 

 

 

المصدر - الفن 

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