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الأربعاء، 22-06-2022 11:37 ص

سمية الخشاب تعلق على مقتل طالبة المنصورة وتتطالب بنظام جديد في الجامعات

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الوكيل الإخباري-هاجمت الفنانة المصرية سمية الخشاب التعليقات السلبية حول واقعة ذبح طالبة جامعة المنصورة في مصر وذلك من خلال تغريدات عدة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت الخشاب :"أنا مش مصدّقة اللي أنا شايفاه دة، دول المفروض يتحطوا في سجن وياكلوا في بعض". وأضافت: "دول مينفعش يبقوا في مجتمع بشري، دول مكانهم السجن، دول لو بقوا آباء هيطلعولنا جيل وحوش مش بني آدمين، وهما مش أقل من المجرم اللي ارتكب الجريمة".


من جهة أخرى أكدت الخشاب ضرورة إخضاع الطلاب لنظام التأهيل النفسي قبل التحاقهم بالجامعات حيث كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي : "يا ريت يبقى في نظام تأهيل نفسي في الجامعات للطلاب، يعني لما نتيجة التنسيق تطلع قبل ما يتقبل الطالب في الكلية يتعمله evaluation نفسي من لجنة متخصصة تشوف هل هو مؤهل نفسياً إنه يدرس مع الطلاب وهل له أي ميول للعنف أو أي خلل في صحته النفسية قبل ما يدخل المرحلة دي".


وأضافت: "ومش بس للجامعات، للمدارس ولكل هيئة تعليمية أو منظومة رياضية، حتى اللي مقبلين على الجواز وبيفكروا يكوّنوا أسرة لازم يتعملهم الـevaluation دة عشان يعرفوا يطلعوا جيل آدمي".

 

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