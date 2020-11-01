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الأحد، 01-11-2020 10:44 ص

سمية الخشّاب تعود إلى التمثيل بالمشاركة مع محمد رمضان

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الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن عودتها للتمثيل، من خلال مسلسل "موسى" لموسم رمضان 2021، بالمشاركة مع الفنان محمد رمضان.

حيث انها قالت : “سعيدة جدا جمهوري الحبيب إني هكون معاكم في رمضان 2021 ومتفائلة جدا بـمسلسل موسى.. إخراج محمد سلامة وتاليف ناصر عبد الرحمن ومشاركتي مع النجم محمد رمضان.. ثقه في الله نجاح.. دعواتكم لنا بالتوفيق وربنا يكرمنا جميعا ونقدر نسعدكم يا أحلى وأجدع جمهور”.

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لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها التوفيق والنجاح .

 

المصدر : الامارات نيوز 

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